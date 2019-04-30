Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezi'nin çatısından sarkarak çalışanlara sürpriz yapan biri var. Nam-ı diğer "Örümcek Adam".

Dağcı ve iş güvenliği uzmanı Tamer Uysal, "Sadece kahramanlar kan verir" sloganıyla tüm personeli şaşırttı.

Metrelerce yükseklikten sarkmadan önce gerekli tüm tedbirleri alan Tamer Uysal'ın kan merkezine pencereden girmesi, sokaktaki insanların da ilgisini çekti.

Amacı kan bağışına dikkat çekmek

Her kan bağışında bulunan her insanın birer kahraman olduğunu vurgulayan Uysal, düzenli olarak kan verdiğini ve bu yıl Türk Kızılayı'ndan altın madalya alacağını belirtti.

Tamer Uysal, Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ile personele sürpriz yapmak istediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Gerçi arkadaşlar bütün gün kahramanlarla iç içe oldukları için benim çatıdan sarkıp camdan içeri girmeme o kadar da şaşırmadılar. Amacımız hem personeli tebessüm ettirmek hem de kan vererek 3 cana umut olanların birer kahraman olduklarını hatırlatmaktı. Ramazan ayı öncesinde kan bağışına dikkati çekelim istedik."

"Hilal olsun Türkiye"

Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ise, Ramazan ayının yaklaşmasıyla sahada hazır olduklarını vurguladı.

"Tamer Bey merkezimizin müdavimi, düzenli kan veriyor. Birlikte böyle bir sürpriz yapalım istedik. Keyifli oldu. Arkadaşlarımızın çok şaşırmadığını görünce aslında bizler şaşırdık, çünkü onlar her gün kahramanlarla birlikte. Malum Ramazan yaklaştı. Kızılay olarak kampanyamızda 'Hilal olsun Türkiye' diyoruz. Zaten duyarlı, yardımsever bir toplumumuz var. Bizleri hiçbir zaman yarı yolda bırakmadılar. Bu yıl da inşallah yardıma dair ne gerekiyorsa elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Kızılay olarak fitre, zekat, maddi ve ayni tüm yardımları bekliyoruz. Bu yardımları en doğru şekilde ihtiyacı olanlara iletiyoruz. İhtiyaç sahiplerini 'ihtiyaçsız' hale getirelim."

Kaynak: AA