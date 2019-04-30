Samsun Valiliğinin organize ettiği "100. Yılda İlk Adım’dan Kurtuluş’a Ata’nın İzinde 19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz" projesi kapsamında, Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyesi bisikletçiler, Havza ilçesine ulaştı.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı ve Proje Sorumlusu Tanju Subaşı öncülüğündeki bisikletçiler, Havza Belediyesini ziyaret etti.

Subaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün desteklediği proje için 1919 kilometre pedal çevirerek, 17 Mayıs 2019'da Ankara’ya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatırken geçtiği yolları bisikletle 19 günde kat edeceklerini belirten Subaşı, şunları anlattı:

"Samsun İlkadım'dan başlayan yolculuğumuz Havza, Amasya, Tokat, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Nevşehir şehirlerini geçtikten sonra Ankara Eski Mecliste sona erecek. Yolculuğumuz esnasında, Gazi ve silah arkadaşlarının konakladıkları misafirhaneleri ve kullandıkları kongre binalarını ziyaret edecek, bağımsızlığımızın 100. yılında, istiklalimizin mimarlarını şükran ve minnetlerimizle anacağız."

Heyecanlarının yüzlerinden okunduğunu dile getiren Subaşı, şöyle konuştu:

"Bizler, bu anlamlı yolculuğa çıkacağımız için çok heyecanlı ve bir o kadar da gururluyuz. 100 yıl önce Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşini bugün içinde taşıyan herkesin, heyecanımıza ve gururumuza ortak olacağını biliyoruz. Bu yüzden ayrıca derin bir kıvanç içindeyiz. Amacımız, Milli Mücadele’nin 100. yaş gününü kutlamanın yanı sıra, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyacak ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için Milli Mücadele ruhu, tarih bilinci, milli değerlere bağlılık gibi konularda örnek teşkil etmektir."

Bisikletçiler daha sonra Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliği ve Havza Atatürk Evi Müzesini ziyaret etti. Müze yetkililerinden bilgi alan bisikletçiler, daha sonra Amasya'ya yola çıktı.

Kaynak: AA