Ulusal Beslenme Konseyi, sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi için politika ve strateji önerileri geliştiriyor. Konsey, 6 ay süren araştırma sonucu Türkiye’nin beslenme haritasını çıkardı.

Araştırmalarda, 15 yaş üstü vatandaşların beslenme alışkanlıklarının tespit edilmesi amaçlandı. Hangi besinlerin ne miktarda, ne sıklıkta tüketildiği; ne kadar protein, karbonhidrat alındığı analiz edildi.

Beyaz ekmek tüketme oranı yüzde 72,1

Beslenme haritasına göre, 7 yıllık süreçte kadınlarda obezite artışı yüzde 41 ile sabit kaldı. Erkeklerde ise obezite, yüzde 20'den yüzde 26'ya çıktı.

Diyabette artış hızı 2010’da yüzde 13,7 iken, 2019’da yüzde 13,5’e düştü. Hareketsiz nüfus oranı ise 10 yılda yüzde 13,6 azaldı.

Raporun içerisinde yer alan aşırı tuz tüketiminde ise, yemeğin tadına bakmadan tuz ekleyenlerin oranı yüzde 10,5 olarak kaydedildi. Bazen tuz ekleyenlerin oranı yüzde 13,4, hiç tuz eklemeyenlerin oranı ise yüzde 76,1.

Ülkemizde fazla tüketilen beyaz ekmek, yüzde 72,1'lik bir orana sahip. Patates kızartmasını haftada 2-3 kez veya daha fazla tüketenlerin oranı ise yüzde 26.

Ülkemizde her 3 erişkinden 1’i obez

Konseyin araştırmalarına göre, geçmiş yıllarda sağlık sistemlerinin önündeki en önemli problemler bulaşıcı hastalıklardı. Hijyen şartlarının iyileşmesi, aşı ile hastalıklarla mücadelenin aksatılmadan devam etmesi ile bakteri kökenli hastalıklar ciddi sorun olmaktan çıktı.

Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin önündeki en önemli sağlık problemi, bulaşıcı olmayan hastalıklar. Yani, hastalıkların birçoğu uzun dönemde gelişen kronik hastalıklar. Bu hastalıkların arasında diyabet, hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları ve kanser bulunuyor.

Aşırı kalorili beslenme sonucu gelişen obezite birçok hastalığa neden oluyor. Ülkemizde her 3 erişkinden 1’i obez, 1’i de fazla kilolu. Bu sorunla baş edebilmek için Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” yürütülüyor. Bu programda yer alan maddelerin bazıları:

"Okul kantinlerinde sağlığa zararlı gıdaların satışının yasaklanması, beslenme dostu okullar oluşturulması, lokanta ve pastanelerde satılan ürünlerin tuz ve şeker oranının azaltılması."

Kaynak: TRT Haber