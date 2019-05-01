Aydın'da 8 yaşındaki Doğu Balyemez, henüz ilkokul 2. sınıf öğrencisi. Müzik öğretmeni babası Arif Balyemez, 8 ay önce oğlunu piyanoya yönlendirdi. Bir süre piyano çalan ancak daha sonra sevmediği için bırakan Doğu, babasının ikna etmesiyle yeniden piyano çalmaya başladı.

Bursa'da verdiği konserle Almanya'ya davet edildi

Oğlunun her geçen gün daha da iyi piyano çalması üzerine baba Balyemez, Bursa'da yaşayan piyano eğitmeni Elana Çekiç'le iletişime geçti ve oğlunun videolarını paylaştı.

Bursa'da bir konsere gelen New York Long Island Konservatuvarı Piyano Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamara Poddubnaya'ya izlettirilen video sonrasında bu kente davet edilen Doğu Balyemez, Bursa'da sahne aldı.

Balyemez'in performansından etkilenen Poddubnaya, genç piyanisti Almanya'da düzenlenen "Musical Firework In Baden-Württemberg" yarışmasına davet etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle 22-26 Nisan'da düzenlenen yarışmaya katılan Doğu, kendi yaş grubunda dünya ikincisi oldu.

"Hedefim çok çalışıp dünya birincisi olmak"

Başarılı olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Doğu Balyemez, şunları söyledi:

"Belki sonra Fransa, İtalya ve ABD'de düzenlenen yarışmalara da giderim. Böyle şeyler düşünüyorum. Hedefim çok çalışıp dünya birincisi olmak. Önceden hiç istemiyordum piyano çalmayı. Uzun süre çalmadım, sonra başladım. Çok çalıştım ve çok iyi oldum."

Baba Arif Balyemez de oğlunun başarısından büyük mutluluk duyduğunu anlattı.

Kaynak: AA