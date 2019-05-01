Çocuklara karşı işlenen suçlara her gün bir yenisi ekleniyor. Ailelerin konuyla ilgili duyarlılığı günden güne artarken, çocukların da bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor

Bilinçli çocukla, aileleri yanlarında değilse, yabancılardan uzak durmaları gerektiğini biliyor. Çocukların kaçırılması sadece Türkiye’nin sorunu değil. Her yıl dünyada binlerce çocuk, çeşitli nedenlerle kayboluyor ya da kaçırılıyor. Araştırmalar, çocukların çoğunlukla halka açık alanlarda oyun oynarken kaçırıldığını ortaya koyuyor.

“Göz mesafesini kesinlikle bırakmamaları gerekiyor”

Çocuk Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ali Koçer, ailelere göz mesafesini kesinlikle bırakmamaları gerektiği uyarısında bulundu.

Koçer, “Yine akılları ermeye başladığından itibaren yabancılarla tanımadığı kişilerle kesinlikle konuşmamaları, onlardan herhangi bir hediye almamalarını tembih etmeleri gerekiyor.” dedi.

Çocukların korunması için toplumun her kesimine önemli görevler düşüyor.

Ailelerin yalnızca sokakta değil, sanal dünyada da çocuklarına sahip çıkması şart. Aileleri dikkatli olmaya çağıran uzmanlar, ailelere çocuklarının ilgi alanlarını, alışkanlıklarını, varsa sosyal medya hesaplarını öğrenmelerini öneriyor.

Kaybolan çocuklar için zaman kritik önemde

Kaybolan çocuklara ulaşılabilmesi için zaman kritik önemde. Koçer, ailelerin herhangi bir kaybolma durumunda iki saat, iki dakika bile beklememeleri gerektiğini belirterek, “Anında bilgimiz olursa özellikle 10 yaşından küçük çocuklar çok bilinçli bir şekilde hareket edemeyecekleri için, biz bunları kıyafetlerinden, kıyafetlerindeki kokularından, bizim bünyemizdeki bulunun koku molekülünü takip eden köpeklerimizi vasıtasıyla kaybolduğu bölgede anında aramaya başlıyoruz. Zaman ne kadar gecikirse bu kokunun takip edilmesi o kadar zorlaşmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Çocuklara doğru zamanda, doğru eğitimin verilmesi gerekiyor

Uzmanlara göre, çocuk istismarının önlenebilmesi için, çocuklara doğru zamanda, doğru eğitimin verilmesi gerekiyor. 5 yaşlarına geldiğinde bir çocuğun üreme hakkındaki bilgilere sahip olması gerektiğini belirten Psikiyatrist Mesut Kayalı, “Bedeninin mahrem bölgelerini öğrenmeli, bu mahrem bölgelerine kendisinin izni olmadan kimsenin dokunamayacağını.” dedi.

Ailelerin çocuklarının anlattıklarını da dikkatle dinlemesi ve önemsemesi gerekiyor. Çocukların cinsel istismar konusunda aşağı yukarı yalan söylediklerinin görülmemiş bir şey olduğunu dile getiren Kayalı, çocuklara inanmanın, yaşadıklarını anlatma konusunda teşvik etmenin son derece değerli olduğunu belirtti.

Çocuklarla ilgili her türlü şüphe ve endişe verici durumda, 112 Acil Çağrı Hattı aracılığıyla emniyet birimlerinden yardım alınabiliyor.

Haber: Berrin Yücesan

Kamera: Seyit Taşdelen