Sivas'ta bulunan Altınkale, Pamukkale travertenlerine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Bölgenin turizme kazandırılması için Sivas Valiliği çalışmalara başladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Altınkale'nin ortaya çıkması için bilimsel ve teknik çalışmalar yapacaklarını söyledi.

"Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenleme gerçekleştireceğimiz 'Altınkale', Valiliğimizin Turizm Eylem Planı'nda da yer alıyor."

"Altınkale", şehir merkezine 24 kilometre mesafede. Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi Maden Tetkik Arama (MTA) Orta Anadolu 1'inci Bölge Müdürlüğünün sahasında prototip olarak oluşturuldu.

Salih Ayhan, Sivas'ın marka değerlerinden birinin Sıcak Çermik olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Jeotermal kaynağımızı öncelikli olarak turizm, sağlık, tarım ve diğer alanlarda yoğun olarak kullanmak için yeteri kadar zaman kaybı yaşadık. Artık emeklemeyi bırakıp, yürümemiz, koşmamız lazım. Turizmde alternatiflerimizi gün yüzüne çıkarmamız gerekir. Sıcak Çermik'te özellikle gündemde olan hususlardan bir tanesi de termalin oluşturduğu tortu, renk tonlaması. MTA sahasındaki prototip üzerinde daha fazla çalışarak, görselliği artırıp bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirebilme noktasında gayret göstereceğiz."

Ayhan, Sivas Belediyesinin de Altınkale Projesi'ni kente kazandırmak istediğini belirterek, "Valiliğimizin himayesinde Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bu bölgeye ağırlık verecek. Altınkale'nin, Pamukkale gibi çekim merkezi olmasını arzuluyoruz. Proje ile yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi çekeceğimize inanıyorum. Bu çalışma ile bölge canlanacak, il ekonomisi daha da hareketlenecek, istihdam yatırımlarla artacak, ilimiz turizmine yeni bir soluk kazandırılmış olacak" dedi.

Kaynak: AA