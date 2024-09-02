Az Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.09.2024 23:10

İstanbul Havalimanı Ağustos'ta 7,7 milyon yolcu ağırladı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın ağustosta 46 bin 939 uçuşla, 7,7 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını duyurdu.

İstanbul Havalimanı Ağustos'ta 7,7 milyon yolcu ağırladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanının ağustos ayı yolcu verilerini açıkladı.

Bu rakamın önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Bilgen, "46 bin 939 uçuşun başarıyla tamamlanması ve 7 milyon 720 bin 134 yolcunun ağırlanması, İGA ekibimizin sürekli gelişen performansının ve sağlam altyapımızın somut göstergeleridir. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyor ve bu ivmeyi her ay artırarak sürdüreceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İstanbul Havalimanı Turizm
Sıradaki Haber
Borsa günü yükselişle tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:58
Ağustos enflasyonu bugün açıklanacak
00:09
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, 7 Ekim'den bu yana 98 gazeteciyi gözaltına aldı
00:07
İsraillilerden Netanyahu hükümetine "ateşkes" protestosu
23:50
Kassam: Netanyahu'nun ısrarı, esirlerin tabutlarla ailelerine döneceği anlamına gelir
23:39
Kayseri'de çıkan yangında 3 dükkan kullanılmaz hale geldi
23:47
İstanbul'da yollar göle döndü: İETT otobüsünü su bastı
İsrail'de Netanyahu hükümetine "ateşkes" protestosu
İsrail'de Netanyahu hükümetine "ateşkes" protestosu
FOTO FOKUS
İstanbul'da yollar göle döndü: İETT otobüsünü su bastı
İstanbul'da yollar göle döndü: İETT otobüsünü su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ