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Ekonomi
AA 02.09.2024 16:37

Bakan Şimşek: Dış ticaret dengesindeki iyileşme ağustosta da devam etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz. Geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesini öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Dış ticaret dengesindeki iyileşme ağustosta da devam etti
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Dış ticaret dengesindeki iyileşmenin ağustosta da devam ettiğini bildiren Şimşek, yıllık dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 40 milyar dolar azaldığını belirtti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz. Geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesini öngörüyoruz. Sürdürülebilir cari açık, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor."

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