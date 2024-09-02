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Ekonomi
TRT Haber 02.09.2024 11:07

Türkiye'nin ağustos ihracatı 22,1 milyar dolar oldu

Ağustosta ihracat 2023'ün aynı ayına göre, yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek ağustos ihracatı olarak kayıtlara geçti. Yıllıklandırılmış ihracat da ağustosta yüzde 3,5 artışla 262 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin ağustos ihracatı 22,1 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Konuşmasına, "Ağustos ayında da dış ticaretimizdeki dengelenmenin güçlenerek devam ettiğini görmek bizleri memnun etmektedir." diyerek başlayan Bakan Bolat, şunları kaydetti;

Ağustos ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artış ile 22,1 milyar dolar olmuştur. Böylece, Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artış ile 262 milyar dolar olmuştur.

Dış ticaret açığını azaltıyoruz

Dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı ayına göre azalırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstermiştir. İthalatımızdaki düşüş eğilimi, ağustos ayında da devam etmiştir. İthalatımız, ağustos ayında yıllık bazda yüzde 10,8 oranında (3,3 milyar dolar) gerileyerek 27 milyar dolar gerçekleşmiştir. 

Ağustos ayında, dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 43,4 düşüş ile son 34 ayın en düşük seviyesi olan 4,9 milyar dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranındaki 10,5 puanlık güçlü yükseliş, dış ticaretimizdeki başka bir güzel gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece, bu oran da yüzde 81,7 seviyesine çıkmıştır. Böylelikle, son 34 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir.

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İhracat İthalat Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı
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