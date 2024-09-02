Savunma ve havacılık sanayiinden 423 milyon dolarlık ihracat

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, savunma ve havacılık ihracatının ağustosta bir önceki ağustos ayına göre yüzde 12,6 artış kaydederek 423 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

Görgün, 2024 yılının ilk 8 aylık bölümünde savunma ve havacılık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8'lik bir artış sergileyerek 3.738 milyar dolara ulaştığını, böylece geride kalan 1 yıllık süre zarfında ihracatın yıllık bazda yüzde 13,4'lük bir artış kaydettiğini belirtti.

"2024 yılında, şirketlerimiz 171 farklı ülkeye ürün ihraç etmiştir"

Savunma sanayii olarak ihracat stratejisindeki temel hedeflerinin, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış trendi sağlamak olduğunun altını çizen Görgün, "Şirketlerimizin belli bir bölgeye değil, dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabiliyor olması, ihracat stratejimizdeki başarı yakaladığımız bir başka önemli hedefimiz olmuştur.Bu hedef doğrultusunda 2024 yılında, şirketlerimiz 171 farklı ülkeye ürün ihraç etmiştir" dedi.

"Çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Görgün, "Önümüzdeki dönemde SSB olarak; hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de orta, küçük ölçekli işletme ve KOBİ'lerimizi kucaklayıcı bir yaklaşımla, ihracat yapan şirketlerimizin sayısını artırmak ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilir hale getirmek hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.