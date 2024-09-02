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Ekonomi
AA 02.09.2024 18:30

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 10.110,18 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 276,96 puan artarken, toplam işlem hacmi 87,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,65, holding endeksi yüzde 2,84 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,85 ile spor olarak belirlendi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, başta ABD'deki istihdam raporu olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladığını söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını bu aydan itibaren yavaş yavaş gevşeteceği fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Yarın veri gündeminde yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamalarının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ağustos enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun, yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

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