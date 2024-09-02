Güneydoğu'dan ağustosta 1 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, ihracatçıların ekonomik olumsuzluklara rağmen önemli performans gösterdiğini belirtti.

Rekabet gücünü geliştirmek amacıyla çalışmaları sürdüreceklerini aktaran Kileci, şunları kaydetti:

"Ağustos ayında bölgenin ihracatı 1 milyar 20 milyon 69 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 oranında bir azalış yaşandı. Ağustos ayında bölgeden yapılan ihracat 1 milyar doları buldu. Gaziantep'ten ise 851,7 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Yılın ilk sekiz ayında bölgeden toplamda 7,6 milyar dolarlık ihracat kaydedildi. Gaziantep'te bu dönemde 6,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Bölgenin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Libya, İran ve Cibuti olarak açıklandı. En fazla ihracat yapılan ürün grupları arasında makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir-çelik mamulleri yer aldı."