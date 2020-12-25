İnovaLİG 2019 Şampiyonları ödül töreninde firmalara ödüllerini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve TİM Başkanı İsmail Gülle takdim etti.

İnovaLİG ödülleri her yıl inovasyonun 5 ana kategorisinde, "İnovasyon Stratejisi", "İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü", "İnovasyon Döngüsü", "İnovasyon Kaynakları", "İnovasyon Sonuçları" olarak dağıtılıyor. Bu yıl hem "Büyük Firmalar" hem de "KOBİ" olmak üzere 2 ayrı ölçekte İnovaLİG Şampiyonları belirlendi.

İnovaLİG'e 2019 yılında 61 ilden toplam 1.236 firma "www.inovalig.com" web sitesi üzerinden başvurdu.

İnovaLİG 2019 Şampiyonları

İnovaLİG 2019 Şampiyonları sonuçlarına göre, "İnovasyon Stratejisi Büyük Firmalar" kategorisinde Arçelik AŞ birinci olurken, Aselsan AŞ ikinci, Enerjisa Enerji AŞ üçüncü oldu.

"İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü Büyük Firmalar" kategorisinde Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ birinci, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ ikinci, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ üçüncü olarak belirlendi.

"İnovasyon Döngüsü Büyük Firmalar" kategorisinde Sun Tekstil San. ve Tic. AŞ birinci, Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler AŞ ikinci, Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri üçüncü oldu.

"İnovasyon Kaynakları Büyük Firmalar" kategorisinde Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ birinci, Kordsa Teknik Tekstil AŞ ikinci, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) üçüncü olarak kayıtlara geçti.

"İnovasyon Sonuçları Büyük Firmalar" kategorisinde Estaş Eksantrik San. ve Tic. AŞ birinci, Erna-Maş Makina Tic. ve San. AŞ ikinci, EAE Elektrik Aydınlatma Endüstri San. Tic. AŞ üçüncü oldu.

"Büyük Firmalar" kategorisinde THY, jüri özel ödülüne layık görüldü.

İnovaLİG 2019 KOBİ sonuçları

"İnovasyon Stratejisi KOBİ" kategorisinde Barida Makina Sanayi Ticaret Ltd. Şti. birinci, Teknopalas Yüksek Teknoloji Sistemleri AŞ ikinci, Peakup Teknoloji AŞ üçüncü oldu.

"İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü KOBİ" kategorisinde Alotech İletişim Teknolojileri Ticaret AŞ birinciliğe, Mubitek Tasarım Bilişim Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ikinciliğe, Duyar Vana Makina San. ve Tic. AŞ üçüncülüğe layık görüldü.

"İnovasyon Döngüsü KOBİ" kategorisinde Veribilim Yazılım Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti. birinci olurken, Hassan Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ ikinciliği, Solidict Yazılım Danışmanlık ve Bil. Tek. Tic. AŞ üçüncülüğü kazandı.

"İnovasyon Kaynakları KOBİ" kategorisinde Ulak Haberleşme AŞ birinci olurken, Bama Teknoloji Tıbbi Cihazlar Danışmanlık Sağlık Bilişim ve Ticaret Ltd. Şti. ikinci, D Fast Dağıtım Hizmetleri ve Lojistik AŞ ise (Hepsiexpress) üçüncü olarak belirlendi.

"İnovasyon Sonuçları KOBİ" kategorisinde Emfa Yazılım Danışmanlık AŞ birinciliğe, Çizgi Teknoloji Elektronik Tasarım ve Üretim AŞ ikinciliğe, Arkim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. üçüncülüğe layık görüldü.

İnovaTİM Yarışması'nın sonuçları

Ödül töreninde İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nın sonuçları da açıklandı.

Yarışmanın "Pandemi Sırası" birincisi Sirculair, ikincisi Toplut, üçüncüsü Violet olurken, "Pandemi Sonrası" birinciliğine OnOffOut, ikinciliğine ARTCO., üçüncülüğe Eczaport layık görüldü.

Törende Türkiye İnovasyon Haftası stratejik partnerlerine de ödül verildi. Arçelik "Ar-Ge Liderliği Özel Ödülü"ne, TEB "Girişimcilik Özel Ödülü"ne, THY "Uluslararası Başarı Özel Ödülü"ne, Turkcell ise "Teknoloji Geliştirme Özel Ödülü"ne layık bulundu.