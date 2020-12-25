Mutasyona uğrayan koronavirüs nedeniyle bulaş hızının artmasından dolayıTürkiye'ye İngiltere, Danimarka, ve Güney Afrika'dan yapılan tarifeli uçuşlar askıya almıştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'den başta İngiltere'nin başkenti Londra olmak üzere Danimarka ve Güney Afrika'ya karşılıklı tahliye uçuşlarını başlatılacağını açıkladı.

Alınan karar kapsamında, Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen yolcular, öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelerek, THY uçağıyla Londra'ya gitti.

Aktarma alanından çıkış yapmayan yolculara PCR testi şartı yok

Tahliye seferleriyle ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Birleşik Krallık-Danimarka çıkışlı ve Türkiye aktarmalı başka ülkelere uçuş yapacak yolcuların, varış ülkesi kurallarına göre uçuşa kabul edileceği ifade edildi.

Duyuruda, "Aktarma yapacak yolcularımız, havalimanında bulunan aktarma alanından çıkmadıkları sürece PCR testi gerekliliği bulunmamaktadır. Varış noktasındaki PCR testi koşul ve kurallarında ülkelerarası farklılıklar yaşanabileceği için, önceden tedbir almanızı öneririz" denildi.

