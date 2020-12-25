Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kazanarak 1.436,17 puana yükselirken, 1.436,80 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,18 puan artışla 1.436,17 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 10,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,55 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında tarihi zirvesini de 1.436,80 puana taşıdı.