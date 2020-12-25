Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 2012'den bu yana düzenlediği ve bu yıl 25-26 Aralık'ta gerçekleştirilecek "Türkiye İnovasyon Haftası" etkinliğine videomesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti;

Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerinin ülkemiz, milletimiz ve iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. İnovalik ödüllerini kazanan kişilerin kuruluşları ve firmaları tebrik ediyor, başarılarının katlanarak devam etmesini diliyorum.

Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle malesef ödül törenimizi yüz yüze gerçekleştiremiyoruz. Videokonferans vasıtasıyla da olsa sizlerin heyecanına iştirak etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ecdadımız marifet iltifata tabidir, iltifatsız emek zayidir diyor. Hayatta başarı kadar bu başarının takdir edilmesi, ödüllendirilmesi de önemlidir. Ödüllendirilen her başarının daha nitelikli daha özgün çalışmaların müjdecisi olacağını biliyoruz.

"İnovaLİG'e bu sene bin 236 firmanın başvuru yapmış olmasını yakalanan başarının bir işareti olarak görüyorum"

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yenilikçi, kaliteli ve kendi alanında çığır açan projelerin desteklenmesine çok büyük ehemmiyet veriyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisimizin İnovasyon Haftası ve İnovaLİG gibi ekonomiye katma değer sağlayan çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Ülkemizde bu tür etkinliklere olan ilgi de hamdolsun giderek artıyor. İlk yıl 450 firmanın katıldığı İnovaLİG'e bu sene bin 236 firmanın başvuru yapmış olmasını yakalanan başarının bir işareti olarak görüyorum.

Farklı alanlarda binlerce yenilikçi fikri buluşturan bu proje ile ülkemize çok ciddi bir fikri sermaye girişinin sağlandığına inanıyorum. Bu vesileyle fikirleriyle, eleştirileriyle, teklif ve tecrübeleriyle 8. Türkiye İnovasyon Haftası'nı zenginleştiren herkese şükranlarımı sunuyorum. Geleceğimiz ve ekonomimiz için kritik önemdeki İnovasyon konusuna sahip çıktıklarından dolayı Türkiye İhracatçılar Meclisimizin yöneticilerini ve üyelerini de canı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin teknolojik dönüşümünü sağlayacak ihracat kapasitesini artıracak her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceğiz.

"Covid-19 salgını tüm dünyayı yeni belirsizliklerin içine sürüklemiştir"

İnsanlık olarak koronavirüs salgını dolayısıyla her bakımdan zorlu bir o kadar da farklı bir dönemden geçiyoruz. Salgın bir sağlık krizi olmanın ötesinde ekonomiden insani ilişkilere ve güvenliğe kadar hayatın her alanını olumsuz etkiliyor. 2008 krizinin küresel ekonomide açtığı yaralar hala kapanmamışken Covid-19 salgını tüm dünyayı yeni belirsizliklerin içine sürüklemiştir. Ekonomisi sağlam ülkelerin dahi hazırlıksız yakalandığı bu salgın özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan devletlerin yükünü ağırlaştırmıştır. Salgınla birlikte korumacağılığın yayıldığına, gümrük duvarlarının yükseldiğine ve içe kapanma eğilimlerinin güçlendiğine şahit oluyoruz.

"Koronavirüs salgınının ardından önemli değişikliklerin yaşanacağı muhakkaktır"

Bu nusibete karşı birlikte hareket etmek, birlikte mücadele etmek yerine her ülke adeta kendi sığınağına kaçmaya çalışıyor. Şimdiye kadar bir milyon 750 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep olan bu salgın dünya genelinde üstü örtülen birçok çarpıklığı da gün yüzüne çıkarmıştır. Öte yandan tarihe baktığımızda bu tür büyük hadiselerin ekonomiden siyasete köklü değişikliklere yol açtığını görüyoruz. 2. Dünya Savaşı'ndan beri insanlığın karşı karşıya kaldığı en ciddi sağlık krizi olan koronavirüs salgınının ardından da önemli değişikliklerin yaşanacağı muhakkaktır. Netekim bunun işaretlerini şimdiden iş hayatımızda görmeye başladık. Firmaların dünyaya açılımında üretimle birlikte tasarımın ve yenilikçiliğin öne çıktığı yeni bir döneme girdik. Sadece üretmenin, ürettiğini satmanın yeterli olmadığı bu dönemin hakim rengi inovasyon ve araştırma geliştirmedir.

Ar-Ge'ye önem veren yeniliği yakalamaya çalışan, çığır açan firmalar daha şimdiden sürecin kazananı olmuştur. Geçen seneye kadar sınırlı sayıda insana ulaşan birçok şirket Covid-19 salgınıyla beraber cirolarını katlamış, piyasaya değerini artırmış, lokalden uluslararası alana doğru genişleme başarısı göstermiştir. Benzen bir durum Türkiye ve Türkiye ekonomisi için de geçerlidir. Salgın bazı zorlukları getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat percerelerinin açılmasını sağladı.