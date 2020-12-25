Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan, AGİT Genel Sekreteri Schmid'e tebrik
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Helga Schmid'le telefonda görüştü. Çavuşoğlu, görüşmede, yeni görevi dolayısıyla Alman diplomat Schmid'i tebrik etti.
Bakan Çavuşoğlu, yeni Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Helga Schmid'i telefonla arayarak, yeni görevi için tebrik etti.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 4 Aralık'ta düzenlenen 27. AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda, üye ülkelerin oy birliğiyle aralarında Schmid'in de bulunduğu 4 üst düzey yönetici atanmıştı.
AGİT'in üst düzey 4 pozisyonuna önerilen isimler, 57 üye ülkenin oy birliğiyle atanmıştı.
Buna göre, AGİT Genel Sekreterliğine, kamuoyunun İran nükleer görüşmelerinden tanıdığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Alman diplomat Schmid getirilmişti.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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