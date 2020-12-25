Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'deki ilk lityum karbonat üretim tesisi açılıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'deki ilk lityum karbonat üretim tesisinin yarın açılacağını açıkladı.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de madeni bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz." ifadesini kullandı.
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) December 25, 2020
Türkiye’nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz. pic.twitter.com/jkrU7yNekm
Paylaşılan videoda, tesisin 26 Aralık saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Eskişehir Kırka'da açılacağı ve yıllık 600 ton üretim kapasitesine sahip olacağı belirtildi.
Etiketler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Fatih Dönmez
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