Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de madeni bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz.



Türkiye’nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz. pic.twitter.com/jkrU7yNekm — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) December 25, 2020

Paylaşılan videoda, tesisin 26 Aralık saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Eskişehir Kırka'da açılacağı ve yıllık 600 ton üretim kapasitesine sahip olacağı belirtildi.