Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 11:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KPSS-2020/2 Merkezi Yerleştirme tercihleri 30 Aralık’ta başlıyor
[Fotoğraf: AA]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu.
KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortamda alındığını belirten Bakan Selçuk, gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiğini ifade etti.
Bakan Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü söyledi.
Etiketler: KPSS
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