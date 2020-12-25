Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, İngiltere ile AB arasındaki uzlaşmadan memnun
Dışişleri Bakanlığı, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşıladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu anlaşmanın, İngiltere ile her alanda yakın ilişki içinde bulunan, aynı zamanda AB aday ülkesi ve AB ile Gümrük Birliğine sahip Türkiye'ye, hem AB hem İngiltere ile ilişkileri açısından yeni fırsatlar sunacağına inanıldığı belirtildi.
Serbest Ticaret Anlaşması'nda son aşamaya gelindi
Açıklamada, "Birleşik Krallık ile AB arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşıya varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca açıklamada, bu çerçevede, İngiltere ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıklarda son aşamaya gelindiği kaydedildi.
Etiketler: Avrupa Birliği Brexit Dışişleri Bakanlığı İngiltere
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