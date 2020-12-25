Türkiye’nin terörle mücadelesi yurt içinde ve sınırın hemen ötesinde dolu dizgin devam ediyor. Son olarak Van'da 3 bin 251 personelin görev aldığı Yıldırım-17 Besta operasyonu başlatılması akıllara bir kez daha Pençe, Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan ve Yıldırım operasyonlarını getirdi.

Kısa aralıklarla seri halinde devam etmesi ‘sıradan’ ve ‘sürekli olan’ operasyonlar izlenimi verse de askeri uzmanlar bu düşüncenin gerçeği yansıtmadığı düşüncesinde.

[Kahraman Mehmetçik zorlu koşullara rağmen teröristlere göz açtırmıyor.]

Diğer sorunlarla doğrudan ilişkili

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, kamuoyunda sıkça duyulan operasyonlar işin gerçek boyutunu ‘ıskalama’ sorununu beraberinde getirse de aslında yapılan hamlelerin son derece kritik ve ülkenin geleceği açısından stratejik olduğunu düşünüyor.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Suriye, Libya, AB-ABD ile yaşadığı jeopolitik denklemde bu operasyonların biraz geri planda kaldığını anlatan Ağar’a göre Ankara’nın söz konusu alanlardaki başarısının temeli aslında yürütülen terör operasyonlarıyla doğrudan ilgili.

[Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar. Foto: Serhan Sevin - TRT Haber ]

Temel nokta: İstikrar

Ağar, “Bir ülkenin geleceğinin şekillenmesinde iki temel çıkış noktası vardır. Hem içeride hem de kenar kuşak ülkelerde istikrar olması. Bu operasyonlar hem yurt içinde hem de sınırın hemen ötesinde istikrarı sağlayabilmek açısından hayati önemde” diyor.

PKK topografik ve demografik bağını koparmak istemiyor

Neredeyse hemen her gün duymaya başladığımız ‘teslim olma’ haberlerini ve terör örgütüne katılımın tarihin en düşük seviyesinde seyretmesini sorduğumuz Ağar, kalan teröristlerin amacını şöyle anlattı:

“Yurt içinde terörist sayısı 300-350 arasında… PKK’nın Türkiye’yi de yakından ilgilendiren jeopolitik oyunda bir parça olmak istediğini biliyoruz. Bunu içerideki teröristlerinin yanı sıra Suriye’nin kuzey doğusundaki 130 bin teröristle birlikte gerçekleştirmek istiyor. Amaçları Türkiye’yi parçalamak.

Bu kapsamda içerideki 350 teröriste çok ihtiyaçları var. Çünkü var olabilmesi için buradaki topografya ve demografya ile bağını koparmaması gerekiyor. Gelecekte buraya dönmek gibi bir planları var ve yaslanacakları bir temel olmak zorunda. Bu temeli de içerideki teröristler üzerinden canlı tutmak niyetindeler.”

[Art arda devam eden operasyonlar kış ve zorlu coğrafya şartlarına rağmen soluksuz devam ediyor. Foto: AA]

Operasyonlar gelecekteki muhtemel bağı kesip atacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar’a göre bir dizi şeklinde ilerleyen Pençe, Yıldırım ve benzer operasyonların önemi tam da burada ortaya çıkıyor…

“İçerideki teröristler PKK’nın toplum ve coğrafya üzerindeki bağını sağlıyor” diyen Ağar, şöyle konuşuyor:

“İşte Türkiye’nin kararlılıkla sürdürdüğü harekat ve operasyonlar bu bağı söküp atmaya yönelik. Yani Türkiye bu operasyonlarla bir bakıma PKK’nın gelecekte burada bir bağ kurabileceği alan bırakmamış oluyor. Tüm bunları alt alta koyduğunuzda bir süre sonra ‘sıradanmış’ gibi görünen operasyonların aslında çok büyük bir amacı olduğunu daha net görüyorsunuz.”