Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 09:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
FETÖ'nün sınav evlerinde kalan 21 kişi hakkında gözaltı kararı
2016 öncesinde FETÖ'nün Ankara'daki sınav evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2016 yılından önce Ankara'da oluşturduğu sınav çalışma evlerinde kaldıkları tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltına alınmalarına kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam edildiği açıklandı.
Etiketler: FETÖ
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