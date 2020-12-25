Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7'si aktif görevde bulunan 17 Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında, Fetullahçı Terör Örgüt/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli sorumluları ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı aldı.

Terör örgütünün gizli hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara'nın çeşitli semtlerindeki büfe, bakkal, market gibi iş yerlerindeki kontörlü telefonlardan sivil sorumlular ile haberleştikleri belirlenen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürülüyor.

Şüphelilerden 7'sinin aktif görevde olduğu öğrenildi.