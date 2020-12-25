Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da FETÖ operasyonu
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7'si aktif görevde bulunan 17 Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında, Fetullahçı Terör Örgüt/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli sorumluları ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı aldı.
Terör örgütünün gizli hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara'nın çeşitli semtlerindeki büfe, bakkal, market gibi iş yerlerindeki kontörlü telefonlardan sivil sorumlular ile haberleştikleri belirlenen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürülüyor.
Şüphelilerden 7'sinin aktif görevde olduğu öğrenildi.
Etiketler: FETÖ
Son Haberler
- 09:42
- 09:43
- 09:35
- 09:42
- 09:35
Sıradaki Haber
Çin aşısı pazartesi günü Türkiye'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz