Çin tarafından üretilen koronavirüs aşısı pazartesi sabah Ankara'da olacak. Çin aşısı Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılacak.

İlk aşamada 9 milyon kişi aşı olacak. Aşıda öncelik, virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarında. Riskli grup kabul edilen 65 yaş üstü vatandaşlar da ilk bölümde aşılanacak.

Kronik hastalar ile evden çıkamayacak durumdakilere adreslerinde aşılama yapılacak. Sadece daha önce koronavirüse yakalanmamış kişiler aşılanacak.

Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25

Türkiye’ye, şubat ayına kadar Çin’den 50 milyon doz COVID-19 aşısı gelecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Çin aşısının etkinliği ile ilgili inceleme sonuçlarını açıkladı.

"Bu sonuçlar aşıyla ilgili dünyada açıklanan ilk veriler. Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz."

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin makamları Türkiye'ye gönderilecek aşı dozları için onay işlemlerini tamamladı. Aşı, pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor.https://t.co/5mWkpPcynA pic.twitter.com/VuXg54XGIQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 24, 2020

Türkiye, sadece Çin aşısına bağlı kalmadı. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu Alman aşı firması BioNTech ile imzalar atılmak üzere.

Sağlık Bakanı Koca, "4,5 milyon mart sonuna kadar, opsiyonel olarak da 30 milyona kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu. Zannediyorum ocak ayında bunun 1 milyon, 1,5 milyon kısmı gelmiş olacak" dedi.