Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 23:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşlar başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancılar için İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşların başladığı açıklandı.
Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, uçuşlardan sadece Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancılar yararlanabilecek.
Türkiye'ye varışlarında yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi yapılacak yolcular, 7 gün boyunca karantinaya girecek.
Özel izinli uçuşların biletleri, ilgili havayolu firmalarından doğrudan satın alınabilecek.
Türkiye, İngiltere'de COVID-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından bu ülkeyle olan seyahatlere kısıtlama getirmişti.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs
Son Haberler
- 00:30
- 00:17
- 23:59
- 23:37
- 23:02
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusuf Yazıcı'yı kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz