Türkiye'de son koronavirüs verileri açıklandı.

Vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Son 24 saatte 195 bin 675 COVID-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı.

Ağır hasta sayısı 4 bin 805 oldu, 33 bin 985 kişinin COVID-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 935 bin 292'ye yükseldi.

254 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 19 bin 115'e yükseldi.

Bakan Koca: Aşının etkili olacağı müjdesini aldık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif vaka sayısındaki düşüşün devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım."