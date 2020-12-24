Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 102 yeni vaka, 3 bin 218 yeni hasta tespit edildi, 254 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye'de son koronavirüs verileri açıklandı.
Vaka sayısındaki düşüş sürüyor
Son 24 saatte 195 bin 675 COVID-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı.
Ağır hasta sayısı 4 bin 805 oldu, 33 bin 985 kişinin COVID-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 935 bin 292'ye yükseldi.
254 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 19 bin 115'e yükseldi.
Bakan Koca: Aşının etkili olacağı müjdesini aldık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif vaka sayısındaki düşüşün devam ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım."