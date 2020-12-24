Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 19:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik opersayonlar kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 24, 2020
Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/gXuGCm554T
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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