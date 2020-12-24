Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi'nin restorasyonu sonrası açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.

"Tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız"

Açılış töreninde konuşan Erdoğan, kültür alanında yeni dönem mesajı da verdi:

"Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önüne savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız. En iftihar verici eserimiz bu olacaktır."

"Kültürüne yabancı nesiller yetiştirmek için çaba sarf ettiler"

Türkiye'nin bir dönem faşist bir zihniyetin tasallutu altında kaldığını söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Kültürüne yabancı nesiller yetiştirmek için çaba sarf ettiler. Bu zihniyetin yol açtığı yıkım sacede ecdadın kemiklerini sızlatmakla kalmamış, nesiller arasında kopukluğa yol açmıştır. Ülkemizi ve milletimizi huzura ve zenginliğe ulaştıracak altın kıymetinde yıllarını ve imkanlarını heba etmiştir."

Yeni dönem vurgusu yaptı

"AK Parti hükümetleri döneminde medeniyet ve kültür alanında yeterince mesafe kat edilemediği" özeleştirisinde bulunan Erdoğan, yeni dönem vurgusu yaparak, "Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin en başında ülkemizin medeniyet ve kültür alanında geleceğe dönük bir vizyonla hedeflerine uygun bir konuma ulaştırma hususunda çalışmalar yer alacaktır" dedi.