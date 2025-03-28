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Ekonomi
AA 28.03.2025 10:33

İngiliz finans devi Türkiye'yi seçti

Dünyanın en büyük finans merkezinin dev bankası Barclays, Türkiye'de aracı kurum kuracak.

İngiliz finans devi Türkiye'yi seçti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu hafta finans dünyasının önde gelen bankalarından uluslararası çapta hizmet veren İngiliz devi Barclays Bank PLC'nin yüzde 100'üne sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurumun kuruluşuna izin verdi.

SPK'nın haftalık bültenine göre, Kurul, Barclays Bank PLC'nin yüzde 100'üne sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurumun kuruluşunu uygun buldu.

Analistler, Kurul'un, bir süre önce yeni aracı kurum kuruluşunun önünü açtığına dikkati çekerek, uzun bir sürenin ardından bu ölçekte bir finans kurumunun Türkiye'ye olan ilgisinin piyasalar tarafından olumlu karşılanacağını kaydetti.

Daha önce 2 yeni aracı kurum kuruluşu onaylanmıştı

SPK, daha önce de yine Türkiye'nin önde gelen bankaları olan Aktif Yatırım Bankası AŞ ve Fibabanka AŞ'ye ait 2 yeni aracı kurum kuruluşunu onaylamıştı.

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