Türkiye'nin petrol ithalatı ocakta azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ocak ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 2,4 azalarak 2 milyon 361 bin 940 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 5,1 düşüşle 966 bin 209 tona geriledi.

İthalatın kalan kısmını, havacılık ve denizcilik yakıtları, fueloil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, ocakta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 3 milyon 781 bin 288 ton oldu.

En fazla ithalat Rusya'dan

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 1 milyon 401 bin 466 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 513 bin 95 tonla Irak ve 213 bin 577 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, yurt içi benzin satışları ocakta önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,9 artarak 392 bin 932 tona yükseldi, motorin satışları ise yüzde 3 azalarak 1 milyon 894 bin 163 ton oldu.

Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 0,7 azalarak 2 milyon 411 bin 140 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 24,2 arttı

Türkiye'nin motorin türleri ihracatı ocakta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 185,8 artarak 569 bin 711 ton olurken, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 32,9 yükselerek 146 bin 75 ton olarak kayıtlara geçti.

Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 24,6 artarak 419 bin 822 ton olarak gerçekleşirken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 9,7 azalarak 43 bin 622 ton oldu.

Petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 24,2 artışla 1 milyon 461 bin 785 tona yükseldi.

Motorin türleri üretimi ocakta önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,6 artarak 1 milyon 461 bin 218 ton oldu.

Benzin türleri üretimi yüzde 27,5 artarak 419 bin 335 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 13,5 yükselerek 438 bin 967 ton ve denizcilik yakıtları üretimi yüzde 31,7 artışla 98 bin 966 ton olarak hesaplandı.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 4,2 azalarak 2 milyon 864 bin 220 ton olarak gerçekleşti.​​​​​​​