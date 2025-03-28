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Ekonomi
TRT Haber 28.03.2025 10:38

Memur emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri hesaplara yatırıldı

Memur emeklilerinin aylıkları, bayram ikramiyesi ile birlikte hesaplara yatırıldı.

Memur emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri hesaplara yatırıldı

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