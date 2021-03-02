Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 11:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İhracatta şubat ayı rekoru
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubat ayı ihracatında tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi. Şubatta ihracat yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bakan Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla 2021'de yatırımlar ve üretimde elimizin çok daha güçleneceğini öngörüyoruz."
"Şubatta ihracatımız yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır."
"Yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5'ten yüzde 82,9'a yükseldi."
"Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir."
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