“İmalat sanayi 10,5’lik büyüme ile GSYH’ya en çok katkı sağlayan sektör oldu”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İmalat sanayisi, 2020 yılının 4'üncü çeyreğindeki yüzde 10,5'lik büyümeyle GSYH'ye en çok katkı sağlayan sektör oldu" açıklamasını yaptı.
Bakan Varank, Twitter’dan yaptığı açıklamada, imalat sanayinin 2020’nin dördümcü çeyreğinde yüzde3 10,5’lik büyüme ile gayri safi yurt içi hasılaya en çok katkı sağlayan sektör olduğunu duyurdu.
“En güzel tarafı ise üretimdeki artışın istihdama da yansıması” diyen Varank, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı imalat sanayi istihdamının 325 bin artarak, Aralık 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 yükselişle 4 milyon 99 bin kişiye ulaştığını açıkladı.
“Teşvik ve desteklerimizin karşılığını görmek bizi mutlu ediyor”
Bakan Varank, açıklamasında, “Yine aynı dönemde makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 38,7’lik güçlü bir artış gerçekleşti. Bu durum imalat sanayinin önümüzdeki dönemde büyümeye devam edeceğinin göstergesi. Teşvik ve desteklerimizin karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor!” ifadelerini kullandı.
Türkiye, imalat sanayi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ediyor!— Mustafa Varank (@varank) March 2, 2021
İmalat sanayi, 2020 yılı dördüncü çeyreğindeki yüzde 10,5’lik büyüme ile GSYH'ya en çok katkı sağlayan sektör oldu. pic.twitter.com/hVyMkUAHdR