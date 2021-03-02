Bakan Varank, Twitter’dan yaptığı açıklamada, imalat sanayinin 2020’nin dördümcü çeyreğinde yüzde3 10,5’lik büyüme ile gayri safi yurt içi hasılaya en çok katkı sağlayan sektör olduğunu duyurdu.

“En güzel tarafı ise üretimdeki artışın istihdama da yansıması” diyen Varank, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı imalat sanayi istihdamının 325 bin artarak, Aralık 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 yükselişle 4 milyon 99 bin kişiye ulaştığını açıkladı.

“Teşvik ve desteklerimizin karşılığını görmek bizi mutlu ediyor”

Bakan Varank, açıklamasında, “Yine aynı dönemde makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 38,7’lik güçlü bir artış gerçekleşti. Bu durum imalat sanayinin önümüzdeki dönemde büyümeye devam edeceğinin göstergesi. Teşvik ve desteklerimizin karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor!” ifadelerini kullandı.