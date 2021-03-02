Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Mart'ta hesaplara yatırılacak
Şubat ayı kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Mart’ta hesaplara yatırılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.
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