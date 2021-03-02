Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3280 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,2214, en yüksek 7,4452 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,9 altında 7,2960'tan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 7,3280'den işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 8,8020'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 10,1710'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini sürdürerek analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,20 sınırına kadar geriledi. Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 91,3 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

2 Mart güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: