Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağı hususunu kapsamlı bir şekilde görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir.

Yüksek riskli kentler dışında restoran, lokanta ve kafeterya gibi yerler yüzde 50 kapasiteyle kapılarını yeniden açtı. https://t.co/CH34gd24XQ pic.twitter.com/TdFa7X1G0M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 2, 2021

İşletmeler yeniden kapılarını açtı

Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli kentler dışında restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açıldı.

Yeni normalleşme sürecinin başladığı Kırklareli’nde birçok esnaf sabahın erken saatinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaptı.

İşletmelerini yüzde 50 kapasiteye göre düzenleyen esnaf uzun bir aranın ardından hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kahvehane işletmecisi Muammer Bozkurt, iş yerini hizmete açacağı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 100 gündür tedbirler kapsamında kahvehanesini açmadığını belirten Bozkurt, bundan sonraki süreçte kurallara daha fazla uyarak normalleşmeye çalışacaklarını dile getirdi.

"Gelen müşterilerime HES kodu sorgulaması yaparak kahvehaneye alacağım"

Sabahın erken saatinde kahvehanesine gelerek temizlik yaptığını ve çay ocağını hazırladığını aktaran ​​​​​​​Bozkurt, "Gece sabaha kadar uyku uyumadık. Çok sevinçliyim. Gelen müşterilerime HES kodu sorgulaması yaparak kahvehaneye alacağım. Müşterilerin mesafeli oturmalarını sağlayacağız" dedi.

Pastane işletmecisi Ünal Sevim de ilk etapta yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermenin yeterli olduğunu düşündüğünü ifade etti.

İlerleyen günlerde Kırklareli risk haritasının maviye dönmesi ile tamamen normalleşmeyi arzu ettiklerini anlatan Sevim, uzun zamanın ardından müşterilerini kabul edeceğini kaydetti.