Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 13:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hazine ve Maliye Bakanlığından “kripto para” açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir” açıklamasını yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.
Açıklamada, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütüldüğü de ifade edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması pic.twitter.com/TlbVV0Zty3— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) March 1, 2021
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Kripto Para
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