Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 12:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğal gaz fiyatlarında artış
Doğal gaz fiyatlarında değişikliğe gidildi. Fiyat tarifelerine yüzde 1 artış yapıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre, fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 artış oldu.
Konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan satış fiyatı, şubatta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla bin metreküp doğal gaz için 1289 lira olarak belirlendi.
Ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için belirlenen fiyatsa 1442 lira oldu.
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