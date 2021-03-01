Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 artış oldu.

Konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan satış fiyatı, şubatta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla bin metreküp doğal gaz için 1289 lira olarak belirlendi.

Ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için belirlenen fiyatsa 1442 lira oldu.