Alanya ilçesinde deneme amaçlı ekilen bazı tropikal meyvelerin ekonomik değer kazanması, çiftçileri mango, avokado ve ejder meyvesi gibi alternatif ürünlere yöneltti.

Her geçen yıl üretim alanları genişleyen avokado, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Her geçen yıl talep artıyor

Alanya Avokado Üreticiler Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, geçen yılki 70 milyon adet avokado üretim hedefini haziran ve ağustostaki sıcaklık nedeniyle gerçekleştiremediklerini söyledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle üretimde yüzde 20 civarında kayıp oluştuğunu aktaran Sevilgen, her geçen yıl avokadonun bilinirliğinin ve tüketiminin arttığını dile getirdi.

“Geçen yıl 50 milyon ürünün 8 milyonu internet üzerinden satıldı”

Sevilgen, iç piyasadaki talep artışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen yıl 8 ülkeye ihracat gerçekleştirebildiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yurt dışından çok talep var ancak ürün yok. Hal, market ve pazar dışında son yıllarda iç piyasada ürünün, yaşanan koronavirüs süreciyle internetten satışları arttı. Alanya'da avokado ve tropikal meyve satışı üzerine 20'ye yakın internet sitesi var. Geçen yıl 50 milyon ürünün 8 milyonu internet üzerinden satıldı. Bu çok önemli bir rakam."

İnternetten avokado satışı yapan Serkan Atuk ise 7 ay önce internet üzerinden satış yapan site ve sosyal medya platformu işine girdiğini söyledi. Sadece internetten satış yapmasına rağmen taleplere yetişemediğini söyledi.