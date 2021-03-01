Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) şubat uçuş trafiği raporunu göre Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 596 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Türk Hava Yolları yine zirvede, tıpkı eski günlerdeki gibi.

Şubat ayını Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu olarak (günlük 596 uçuş) geride bıraktık. Taşıdığımız bayrak en değerli hazinemiz — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) March 1, 2021

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 357 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 257 uçuşla Wıderde, 4. sırasında 256 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 5. sırasında 251 uçuşla KLM, 6. sırasında 222 uçuşla Lufthansa yer aldı.

Raporda, günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlendiği ancak uçuşların 2019 yılına göre yüzde 65,6 azaldığı kaydedildi.