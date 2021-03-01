Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 1 Mart 2021 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 7,30’den işlem görüyor. İşte, 1 Mart güncel döviz kurları…
Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 7,3060 seviyesinde işlem görüyor.
Geçen hafta en düşük 6,9574, en yüksek 7,4862 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 6,6 değer kazanarak cuma gününü 7,4339'dan tamamladı.
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalarak 7,3060'tan işlem görüyor.
Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,6 düşüşle 8,8355'ten, sterlin/TL de yüzde 1,3 değer kaybıyla 10,2160'tan satılıyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,2090 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi, 90,6-90,9 dar bandında sakin bir seyir izliyor.
Analistler, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yüzde 1,8 büyüdüğünü hatırlatarak, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.
1 Mart güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|
İSTANBUL
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
ABD Doları
|
7,3490
|
7,3500
|
Avro
|
8,8790
|
8,8800
|
Sterlin
|
10,2200
|
10,2700
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,3200
|
7,3800
|
Avro
|
8,8400
|
8,9100
|
Sterlin
|
10,1700
|
10,3700
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