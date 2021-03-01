Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, kurumlar vergisi, trafik cezası gibi pek çok kalemde borç yapılandırılmasının ilk ödemesinde son güne girildi.

Borcu yapılandırılan vatandaşların ilk taksit veya peşin ödemesini gün içerisinde yapması gerekiyor.

Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

Başvurular, elektronik ortamda ve vergi daireleri aracılığıyla da yapılabiliyor.

Yapılandırmadan faydalanmaya devam edebilmek için borcun ilk 2 taksitinin süresi geçmeden ödenmesi gerekiyor.