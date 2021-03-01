Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 12:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fuat Oktay: Pandemi süreci hızımızı kesmedi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 büyüme rakamlarına ilişkin, “Pandemi süreci hızımızı kesmedi. Durmak yok, yola devam” dedi.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Pandemi süreci hızımızı bir nebze olsun kesmedi. G-20 ülkeleri içinde, Çin ile birlikte, büyüme kaydeden ülke olduk. Durmak yok, yola devam...” ifadelerini kullandı.
Pandemi süreci hızımızı bir nebze olsun kesmedi. G-20 ülkeleri içinde, Çin ile birlikte, büyüme kaydeden ülke olduk.— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 1, 2021
Durmak yok, yola devam... https://t.co/Z2Xx8V6Xuj
Etiketler: Fuat Oktay Ekonomik Büyüme TÜİK
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