Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Pandemi süreci hızımızı bir nebze olsun kesmedi. G-20 ülkeleri içinde, Çin ile birlikte, büyüme kaydeden ülke olduk. Durmak yok, yola devam...” ifadelerini kullandı.

Pandemi süreci hızımızı bir nebze olsun kesmedi. G-20 ülkeleri içinde, Çin ile birlikte, büyüme kaydeden ülke olduk.

Durmak yok, yola devam... https://t.co/Z2Xx8V6Xuj — Fuat Oktay (@fuatoktay) March 1, 2021