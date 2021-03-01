MSB’den yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe hudut hatlarında, yasa dışı yollarla Suriye’den yurda girmeye çalışan 9 kişi yakalandı.

Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi.