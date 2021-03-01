Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 11:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5'i terörist 9 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5'i PKK terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB’den yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe hudut hatlarında, yasa dışı yollarla Suriye’den yurda girmeye çalışan 9 kişi yakalandı.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi.
"Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede 5'inin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi."— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 1, 2021
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detayları @trthaber’de.https://t.co/lfzJkFyWgD pic.twitter.com/Xmb5SgjDsu
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele PKK/YPG
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