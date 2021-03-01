Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Çavuşoğlu'nun Hırvatistan'a düzenlediği ziyarette ele alınan konuların takibi yapıldı.
Çavuşoğlu, 26 Şubat'ta Hırvatistan'da resmi temaslarda bulunmuştu.
Ziyaret kapsamında Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından da kabul edilen Çavuşoğlu, temaslarında güncel bölgesel konuları ele almıştı.
Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın Bosna Hersek'teki rolünü çok önemli bulduğunu belirterek Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek üçlü mekanizmasının liderler düzeyine çıkarılma kararı aldıklarını duyurmuştu.
Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan programı kapsamında 2020'nin son haftasında depremin vurduğu Petrinja bölgesini de ziyaret etmişti.
Etiketler: Hırvatistan Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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