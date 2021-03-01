Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 10:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
“2020’yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk”
[Fotoğraf: AA Arşiv]
2020 büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk" dedi.
Bakan Elvan, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak” ifadelerini kullandı.
Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) March 1, 2021
2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması.
Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak.
Etiketler: Lütfi Elvan Ekonomik Büyüme
Son Haberler
- 11:40
- 11:31
- 11:41
- 11:29
- 11:36
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsan Hakları Eylem Planı"nı yarın açıklayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz