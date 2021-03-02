Yurt içi piyasalarda gözler, ihracat ve enflasyon gibi rakamlara çevrilirken bir yandan da ekonomik reform paketine odaklanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından bugün şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklanacak. Verilerin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanması bekleniyor. Türkiye, Covid-19 salgınına rağmen 2020'yi ihracatta rekorlarla kapatırken, bu yılın ilk ayında da 15,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşılmıştı.

Enflasyon rakamları yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE ocakta yıllık yüzde 14,97, aylık yüzde 1,68 artmıştı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,77 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,8 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,77) göre bir önceki ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,45'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti.

Reform gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftaya açıklanacak ekonomi reform paketinin detaylarını paylaştı. Mali disiplin ve tasarruf vurgusu yaptı, kamu alım ihalelerinde yeni sisteme geçileceğini söyledi.

Enflasyonla mücadeleye dikkati çeken Erdoğan, "Enflasyonla mücadelenin bel kemiği olan kalıcı fiyat istikrarının temini için kalıcı tedbirler geliştiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğn şunları kaydetti;

Bu anlayışla hazırlayacağımız ve önümüzdeki hafta açıklayacağız reformları kararlılıkla uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bakanlıklarımızdan zorunlu olmadıkça, kendilerine tahsis edilen ödeneğin üzeride harcama yapmamalarını hatta bu ödeneklerden tasarruf etmelerini istiyoruz. Reform paketi çerçevesinde kamu alım ihalelerinde yeni bir sisteme geçiyoruz. Kamu iktisadi teşebbüslerinde gerekiyorsa yeniden yapılandırarak daha yeni ve rekabetçi bir hale getiriyoruz. Enflasyonla mücadelenin bel kemiği olan kalıcı fiyat istikrarının temini için kalıcı tedbirler geliştiriyoruz. Sermaye piyasalarının geliştirilmesi hususunda da yeni politikaları hayata geçiriyoruz.