Türksat ve ASELSAN iş birliğiyle yürütülen "Ka Bant Milli Uydu Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirilmesi Projesi" ile ülkenin bu alandaki dışa bağımlılığının azaltılması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ar-Ge Fonu'ndan desteklenen projeye, ASELSAN ile 17 Şubat'ta sözleşme imzalanarak başlandı.

Projeyle Türksat 4B uydusu üzerinden sağlanan Ka Bant servislerine ek olarak, 2021 yılında fırlatılması planlanan Türksat 5B uydusu üzerinden de Ka Bant servisleri sunulacak. Bu kapsamda, VSAT sistemlerinde kullanılan Ka Bant hizmetlerinde noktadan noktaya haberleşebilen HUB sistemi ve modemlerin yerli ve milli imkanlar ile üretilmesi sayesinde ülkenin dışa bağımlılığı azalacak.

Data trafiği daha güvenilir olacak

Kurulacak uçtan uca entegre bir sistem ile uydulardaki data trafiği daha güvenilir hale gelecek. Yüksek teknoloji seviyesinde ürün sunmayı hedefleyen projenin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi amacıyla her aşaması için farklı amaç ve hedefler belirlendi.

Proje kapsamında ortaya çıkacak ürünlerin, muadilleri ile kalite, performans ve güvenlik alanlarında yarışabilecek ve katma değeri yüksek ürünler olması hedefleniyor.