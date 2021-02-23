Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi), 3 Ekim 2009’da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kurulmuştu.

Türk Konseyi ülkeleri ekonomi, ticaret, sağlık, eğitim ve turizm alanlarında geliştirdiği iş birliğine enerji konusunu da ekleyecek.

Türk Konseyi Enerji Bakanları, yarın yapılacak çevrim içi toplantıda ilk kez enerji alanındaki iş birliği için bir araya gelecek.

Enerji alanındaki ortak adımlar değerlendirilecek

Açılış konuşmasını Türk Konseyi Dönem Başkanı Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’in yapacağı toplantıda ülkelerin atabileceği ortak adımlar değerlendirilecek.

Toplantının gündeminde yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi için uygun yatırım ortamının sağlanması, enerji verimliliği ve ileri enerji teknolojileriyle ilgili en iyi uygulamaların paylaşılması, üye devletlerde üretimi yapılan petrokimya ürünleri için yurt dışı dağıtım kanallarının oluşturulması da olacak.

5 ülkenin enerji bakanları konuşma yapacak

Toplantıda Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, Kırgızistan Enerji ve Endüstri Bakanı Kubanıçbek Turdubayev, Özbekistan Enerji Bakanı Alişir Sultanov ve Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı Enerji Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı Attila Steiner de konuşma yapacak.