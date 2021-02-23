Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,0390 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 6,9574, en yüksek 7,0880 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,0203'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7,0390'dan işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 8,5710'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 9,9060'tan satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,2170 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi, 89,9-90,2 dar bandında sakin bir seyir izliyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın yarıyıllık Para Politikası Raporu’na ilişkin Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini kaydetti.

23 Şubat güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: